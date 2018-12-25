İstanbul- Silivri'de Deniz Kahverengiye Büründü

İstanbul- (Havadan görüntülerle) SİLİVRİ'DE DENİZ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜHaber-Kamera: Eren ERMİŞ-İSTANBUL DHASilivri'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı.

İstanbul- (Havadan görüntülerle) SİLİVRİ'DE DENİZ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ



Haber-Kamera: Eren ERMİŞ-İSTANBUL DHA



Silivri'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Suyla taşınan çamur nedeniyle Marmara Denizi kahverengiye büründü. Rengi değişen Marmara denizi havadan görüntülendi.



Silivri'de dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Boğluca Deresi üzerinden taşınan çamurlu su Marmara Denizi'ne karıştı. Denizin özellikle sahile yakın olan kısmı kahverengine büründü. Renk değiştiren deniz havadan görüntülendi.

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