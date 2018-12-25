Son Dakika Haberleri: İstanbul- Silivri'de Deniz Kahverengiye Büründü

İstanbul- Silivri'de Deniz Kahverengiye Büründü

1 saat önce

İstanbul- (Havadan görüntülerle) SİLİVRİ'DE DENİZ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜHaber-Kamera: Eren ERMİŞ-İSTANBUL DHASilivri'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı.

İstanbul- (Havadan görüntülerle) SİLİVRİ'DE DENİZ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ-İSTANBUL DHA

Silivri'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Suyla taşınan çamur nedeniyle Marmara Denizi kahverengiye büründü. Rengi değişen Marmara denizi havadan görüntülendi.

Silivri'de dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Boğluca Deresi üzerinden taşınan çamurlu su Marmara Denizi'ne karıştı. Denizin özellikle sahile yakın olan kısmı kahverengine büründü. Renk değiştiren deniz havadan görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:18 Kaynak: DHA

İstanbul, Silivri, Güncel
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