Son Dakika Haberleri: İstanbul- Silivri'de Deniz Kahverengiye Büründü

İstanbul- Silivri'de Deniz Kahverengiye Büründü

1 saat önce

İstanbul-(Havadan görüntülerle) SİLİVRİ'DE DENİZ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜHaber-Kamera: Eren ERMİŞ / İSTANBUL, (DHA)Silivri'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı.

İstanbul-(Havadan görüntülerle) SİLİVRİ'DE DENİZ KAHVERENGİYE BÜRÜNDÜ

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ/ İSTANBUL, (DHA)

Silivri'de dün akşamdan itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı. Suyla taşınan çamur nedeniyle Marmara Denizi kahverengiye büründü. Rengi değişen Marmara denizi havadan görüntülendi.

Silivri'de dün akşam saatlerinden itibaren sağanak yağış etkili oldu. Yağış nedeniyle bazı dereler taştı. Boğluca Deresi üzerinden taşınan çamurlu su Marmara Denizi'ne karıştı. Denizin özellikle sahile yakın olan kısmı kahverengine büründü. Renk değiştiren deniz havadan görüntülendi. Silivri'de 10 gün önce de Boğluca Deresi taşmış, denizi çamur kaplamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:34 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kasımpaşa, Norveçli Orta Saha Oyuncusu Heintz'e İmzayı Attırdı İstanbul'un 39 İlçe Adayıyla Cuma Namazı Kılan Binali Yıldırım: Yaptıklarımız Yapacaklarımızın Teminatıdır

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Başarılar Diliyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: Önemli Zirve İstanbul'da Toplanacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 20:20:22. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul- Silivri'de Deniz Kahverengiye Büründü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]