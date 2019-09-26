İstanbul-silivri'de depreme oyun salonunda yakalananlar böyle kaçtı
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Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL DHASilivri'de depreme oyun salonunda yakalanan gençler büyük korku yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:18 Kaynak: DHA
Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL DHA
Silivri'de depreme oyun salonunda yakalanan gençler büyük korku yaşadı. Gençlerin deprem anında kendilerine can havliyle dışarıya atmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri'de şiddetli sarsıntıya oyun salonunda yakalanan gençler büyük korku ve panik yaşadı. Deprem anında kendilerini can havliyle dışarıya atan gençler güvenlik kameralarına yansıdı.
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