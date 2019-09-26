Son Dakika Haberleri: İstanbul-silivri'de depreme oyun salonunda yakalananlar böyle kaçtı
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İstanbul-silivri'de depreme oyun salonunda yakalananlar böyle kaçtı

1 saat önce

Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL DHASilivri'de depreme oyun salonunda yakalanan gençler büyük korku yaşadı.

Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL DHA

Silivri'de depreme oyun salonunda yakalanan gençler büyük korku yaşadı. Gençlerin deprem anında kendilerine can havliyle dışarıya atmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da saat 13.59'da merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri'de şiddetli sarsıntıya oyun salonunda yakalanan gençler büyük korku ve panik yaşadı. Deprem anında kendilerini can havliyle dışarıya atan gençler güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul-silivri'de depreme oyun salonunda yakalananlar böyle kaçtı

Silivri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:18 Kaynak: DHA
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