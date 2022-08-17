Narkotik madde ticareti suçundan çok sayıda kayıtlarının olduğu belirlenen otomobildeki şüpheliler K.A, K.E. ve K.Ö. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Narkotik, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silivri'de otomobilde 23 kilo 52 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika

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