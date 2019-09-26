İstanbul-silivri'de eczanedeki deprem paniği kamerada

Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL DHA

Silivri'de depreme eczanede yakalananlar büyük korku ve panik yaşadı. Eczanedekilerin dışarıya kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri'de depreme eczanede yakalananlar korku ve panik yaşadı. Eczanedekilerin deprem anında dışarıya kaçmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntü Dökümü:

Farklı açılardan eczanedekilerin dışarıya kaçmaları