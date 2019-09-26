Son Dakika Haberleri: İstanbul-silivri'de eczanedeki deprem paniği kamerada
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İstanbul-silivri'de eczanedeki deprem paniği kamerada

1 saat önce

Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL DHASilivri'de depreme eczanede yakalananlar büyük korku ve panik yaşadı.

Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL DHA

Silivri'de depreme eczanede yakalananlar büyük korku ve panik yaşadı. Eczanedekilerin dışarıya kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri'de depreme eczanede yakalananlar korku ve panik yaşadı. Eczanedekilerin deprem anında dışarıya kaçmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İstanbul-silivri'de eczanedeki deprem paniği kamerada

Silivri, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:06 Kaynak: DHA
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