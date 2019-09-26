İstanbul-silivri'de eczanedeki deprem paniği kamerada
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Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL DHASilivri'de depreme eczanede yakalananlar büyük korku ve panik yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 07:06 Kaynak: DHA
Alparslan ERMİŞ-İSTANBUL DHA
Silivri'de depreme eczanede yakalananlar büyük korku ve panik yaşadı. Eczanedekilerin dışarıya kaçmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Silivri'de depreme eczanede yakalananlar korku ve panik yaşadı. Eczanedekilerin deprem anında dışarıya kaçmaları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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