Sağanak Silivri'de su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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Sağanak Silivri'de su baskınlarına neden oldu

10.08.2022 13:43

İstanbul Silivri'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı yerleri su bastı.

İstanbul Silivri'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı yerleri su bastı.

Kentteki bazı bölgelerde sabaha karşı etkili olan yağış, Silivri bölgesinde aralıklarla devam etti.

Sağanak nedeniyle Piri Mehmet Paşa Mahallesi Şerif Sokak, rögarların tıkanması üzerine sular altında kaldı. Sokaktaki bazı iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, bir otomobil de girdiği su birikintisinden çıkamadı.

Silivri Belediyesi ve İSKİ ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyarmıştı.

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Kaynak: AA

İstanbul, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak Silivri'de su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağanak Silivri'de su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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