Son Dakika Haberleri: İstanbul - Silivri'de Fabrika Yangını (1)

İstanbul - Silivri'de Fabrika Yangını (1)

54 dakika önce

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ- İSTANBUL DHASilivri'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

İstanbul - Silivri'de Fabrika Yangını (1), System.String[]
Haber-Kamera: Eren ERMİŞ- İSTANBUL DHA

Silivri'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekipler fabrikanın dış cephesinde bulunan kepenkleri keserek müdahale etmeye çalışıyor. İtfaiyenin çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------

-olay yerinden görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:20 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye Jest: Dünürünü Aday Gösterdi Brezilya'nın Flamengo Takımının Antrenman Sahasında Yangın Çıktı, İlk Belirlemelere Göre 10 Ölü Var

Son Dakika! Kartal'da Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 15'e Yükseldi Şule Çet'in Ölmeden Önce Plazadaki Son Görüntüleri Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 19:14:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul - Silivri'de Fabrika Yangını (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]