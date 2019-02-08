İstanbul - Silivri'de Fabrika Yangını (1)
54 dakika önce
Haber-Kamera: Eren ERMİŞ- İSTANBUL DHASilivri'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.
Haber-Kamera: Eren ERMİŞ- İSTANBUL DHA Silivri
'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekipler fabrikanın dış cephesinde bulunan kepenkleri keserek müdahale etmeye çalışıyor. İtfaiyenin çalışması sürüyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 06:20 Kaynak: DHA
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