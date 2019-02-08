İstanbul Silivri'de Fabrika Yangını
56 dakika önce
Haber-Kamera: Eren ERMİŞ- İSTANBUL DHASilivri'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.
Haber-Kamera: Eren ERMİŞ- İSTANBUL DHA Silivri
'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Ekipler fabrikanın dış cephesinde bulunan kepenkleri keserek müdahale etmeye çalışıyor. İtfaiyenin çalışması sürüyor.
Silivri Alipaşa yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının depo kısmında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Fabrikanın dış cephesi kepenkler ile kaplı olduğu için itfaiye zor anlar yaşadı. Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangını itfaiye uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:47 Kaynak: DHA
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