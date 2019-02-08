Son Dakika Haberleri: İstanbul - Silivri'de Fabrika Yangını (2)

İstanbul - Silivri'de Fabrika Yangını (2)

1 saat önce

Haber-Kamera: Eren ERMİŞ- İSTANBUL DHASilivri'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı.

İstanbul - Silivri'de Fabrika Yangını (2), System.String[]
Haber-Kamera: Eren ERMİŞ- İSTANBUL DHA

Silivri'de tekstil fabrikasının deposunda yangın çıktı. 

Silivri Alipaşa yolu üzerinde bulunan bir tekstil fabrikasının depo kısmında saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Fabrikanın dış cephesi kepenkler ile kaplı olduğu için itfaiye zor anlar yaşadı. Yoğun duman yükselen fabrikadaki yangını itfaiye uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı.

Görüntü Dökümü:

---------

-Yükselen duman

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yangının havadan görüntüsü

-Detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 07:27 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Brezilya'nın Flamengo Takımının Antrenman Sahasında Yangın Çıktı, İlk Belirlemelere Göre 10 Ölü Var Erdoğan, İlk Mitinginde Bazı Partililere Sert Çıktı: Provoke Etmeyin

Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle Erdoğan, Sivas'ın Kenevir Üretimi İçin 20'nci İl Olacağını Açıkladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 20:45:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstanbul - Silivri'de Fabrika Yangını (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]