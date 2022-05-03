Son dakika! İSTANBUL-SİLİVRİ'DE FALEZDE BAYRAM SELFİSİ İÇİN HAYATLARINI RİSKE ATTILAR - Son Dakika

SİLİVRİ'de 3 arkadaş, yaklaşık 60 metre yükseklikteki falezde bayram selfisi çekmek için hayatlarını riskte attı. Fatih Mahallesi'nde falezlere bariyerlerin üzerinden atlayarak geçen 3 genç, doğru açıda fotoğraf çektirmek için bir süre bu tehlikeli bölgede zaman geçirdi. Falezlerin sonuna kadar ilerleyen 3 arkadaş, dakikalarca fotoğraf çekti. Bulundukları bölgenin tehlikeli olmasına aldırmayan gençler, bir süre sonra yine bariyerlerden atlayarak oradan ayrıldı. Çevredekiler sosyal medya paylaşımı için alınan riski cep telefonu kameralarıyla kaydetti.