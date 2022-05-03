Son dakika! İSTANBUL-SİLİVRİ'DE FALEZDE BAYRAM SELFİSİ İÇİN HAYATLARINI RİSKE ATTILAR - Son Dakika
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Son dakika! İSTANBUL-SİLİVRİ'DE FALEZDE BAYRAM SELFİSİ İÇİN HAYATLARINI RİSKE ATTILAR

03.05.2022 12:12

Son dakika gündem haberi: SİLİVRİ'de 3 arkadaş, yaklaşık 60 metre yükseklikteki falezde bayram selfisi çekmek için hayatlarını riskte attı.

SİLİVRİ'de 3 arkadaş, yaklaşık 60 metre yükseklikteki falezde bayram selfisi çekmek için hayatlarını riskte attı. Fatih Mahallesi'nde falezlere bariyerlerin üzerinden atlayarak geçen 3 genç, doğru açıda fotoğraf çektirmek için bir süre bu tehlikeli bölgede zaman geçirdi. Falezlerin sonuna kadar ilerleyen 3 arkadaş, dakikalarca fotoğraf çekti. Bulundukları bölgenin tehlikeli olmasına aldırmayan gençler, bir süre sonra yine bariyerlerden atlayarak oradan ayrıldı. Çevredekiler sosyal medya paylaşımı için alınan riski cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Son dakika! İSTANBUL-SİLİVRİ'DE FALEZDE BAYRAM SELFİSİ İÇİN HAYATLARINI RİSKE ATTILAR
Son dakika! İSTANBUL-SİLİVRİ'DE FALEZDE BAYRAM SELFİSİ İÇİN HAYATLARINI RİSKE ATTILAR
Son dakika! İSTANBUL-SİLİVRİ'DE FALEZDE BAYRAM SELFİSİ İÇİN HAYATLARINI RİSKE ATTILAR
Son dakika! İSTANBUL-SİLİVRİ'DE FALEZDE BAYRAM SELFİSİ İÇİN HAYATLARINI RİSKE ATTILAR

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! İSTANBUL-SİLİVRİ'DE FALEZDE BAYRAM SELFİSİ İÇİN HAYATLARINI RİSKE ATTILAR - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! İSTANBUL-SİLİVRİ'DE FALEZDE BAYRAM SELFİSİ İÇİN HAYATLARINI RİSKE ATTILAR - Son Dakika
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