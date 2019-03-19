İstanbul Silivri'de Göçükteki Arama Çalışmalarına Ttk Arama-Kurtarma Ekibi de Katıldı

Silivri'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye ekipleri de katıldı.

Silivri'de define ararken kazdıkları tünelde mahsur kalan 2 kişiyi arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak'tan gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Tahlisiye ekipleri de katıldı.



Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bir villanın bahçesinde tarihi eser aramak için kazdıkları tünelde mahsur kalarak, zehirlendiği belirtilen 2 kişi için arama kurtarma çalışmalarına Zonguldak'tan gelen TTK Tahlisiye ekipleri de katıldı. AFAD ekipleriyle koordineli yürütülecek çalışmalar için hazırlıklar devam ediyor. Silivri Kaymakamı Ali Partal ve AFAD İstanbul İl Müdürü İbrahim Tarı bugün de olay yerinde geldi. Bu arada olay yerinde bekleyen aile yakınlarından biri rahatsızlık geçirdi. Rahatsızlanan kişiye 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

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