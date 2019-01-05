Son Dakika Haberleri: İstanbul Silivri'de Hafriyat Kamyonu Şarampole Düştü

İstanbul Silivri'de Hafriyat Kamyonu Şarampole Düştü

1 saat önce

Kar yağışının etkili olduğu Silivri Danamandıra'da, seyir halindeki hafriyat kamyonu şarampole düştü.

Kar yağışının etkili olduğu Silivri Danamandıra'da, seyir halindeki hafriyat kamyonu şarampole düştü. İstanbul Silivri'de, Danamandıra-Sinekli istikametinde seyreden hafriyat kamyonu karlı yolda kontrolden çıkarak şarampole düştü. Kamyonun büyük bir kısmı yoldan çıkarken, yoldan geçen vatandaşlar kamyon sürücüsünün yardımına koştu. İsmi öğrenilemeyen sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, şarampole düşen kamyon için destek ekip çağırıldı. Kazanın, kar yağışı nedeniyle yolun kayganlaşması nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 08:53 Kaynak: DHA

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