İstanbul Silivri'de Hurda Yüklü Kamyon Devrilmekten Son Anda Kurtarıldı

Silivri'de hurda yüklü kamyon yol kenarında askıda kaldı.

Silivri'de hurda yüklü kamyon yol kenarında askıda kaldı. 3 iş makinesi yardımıyla devrilmesi engellenen kamyon, İBB'nin kurtarıcı aracıyla kurtarılarak, tekrar yola çıkarıldı.



Selimpaşa Merkez Mahallesi 3017. sokakta saat 10.30 sıralarında meydana gelen olayda Olcay Yılmasın'ın kullandığı 16 CLS 96 plakalı metal hurda yüklü kamyon, iddiaya göre bir otomobilin sıkıştırması sonucu bayırdan ilerlemeye çalışınca yol kenarında askıda kaldı. Kamyon sürücüsü Yılmasın durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine iş makinaları çağrıldı. 3 kepçenin destek verdiği kamyon, olay yerine gelen İBB Kurtarma Aracı ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılarak, tekrar yola çıkarıldı. Kamyon sürücüsü Olcay Yılmaz, "Bir aracın sıkıştırması sonucu kamyonu kaydırıp yolda kaldım. İş makinelerini kendim çağırdım ve itfaiyeye haber verdim. 15 dakikada gelerek müdahale ettiler. 20 ton metal hurda vardı. Allah korudu" dedi.

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