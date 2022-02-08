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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE MİRAS KAVGASINDA KAN AKTI 2 ÖLÜ - Son Dakika

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE MİRAS KAVGASINDA KAN AKTI 2 ÖLÜ

08.02.2022 19:41

SİLİVRİ'de aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen ağabey kardeşini ve onun eşini silahla vurarak öldürdü.

SİLİVRİ'de aralarında miras anlaşmazlığı bulunduğu öne sürülen ağabey kardeşini ve onun eşini silahla vurarak öldürdü.

Olay saat 16.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Kardeşiyle miras yüzünden husumetli olan bir kişi, akşam saatlerinde kardeşine ait eve geldi. İki kardeş evde yeniden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ağabey, silahını çıkartarak kavga ettiği kardeşine ve onun eşine ateş etmeye başladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan karı koca, ağır yaralandı. Sesleri duyan mahalleli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE MİRAS KAVGASINDA KAN AKTI 2 ÖLÜ
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE MİRAS KAVGASINDA KAN AKTI 2 ÖLÜ
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE MİRAS KAVGASINDA KAN AKTI 2 ÖLÜ

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kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SİLİVRİ'DE MİRAS KAVGASINDA KAN AKTI 2 ÖLÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE MİRAS KAVGASINDA KAN AKTI 2 ÖLÜ - Son Dakika
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