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Son dakika haberi: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN PARÇALANDIĞI KAZAYI, HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI - Son Dakika

Son dakika haberi: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN PARÇALANDIĞI KAZAYI, HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

22.11.2021 09:42

Gelen son dakika haberlerine göre SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine vurup, şarampole düştü.

SİLİVRİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, elektrik direğine vurup, şarampole düştü. Sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, otomobil parçalara ayrıldı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Kavaklı Köy yolunda meydana geldi. 37 HF 533 plakalı otomobilin sürücüsü A.K. henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Elektrik direğine çarpan otomobil, şarampole düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis sevk edildi. Otomobil parçalara ayrılırken, sürücü A.K. kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralı sürücü tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Son dakika haberi: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN PARÇALANDIĞI KAZAYI, HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI
Son dakika haberi: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN PARÇALANDIĞI KAZAYI, HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI
Son dakika haberi: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN PARÇALANDIĞI KAZAYI, HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI
Son dakika haberi: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN PARÇALANDIĞI KAZAYI, HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI
Son dakika haberi: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN PARÇALANDIĞI KAZAYI, HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI
Son dakika haberi: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN PARÇALANDIĞI KAZAYI, HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI
Son dakika haberi: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN PARÇALANDIĞI KAZAYI, HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN PARÇALANDIĞI KAZAYI, HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE OTOMOBİLİN PARÇALANDIĞI KAZAYI, HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI - Son Dakika
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