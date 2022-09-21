Görüntülerde, sürücü Karahan'ın Silivri mevkisinde çıkış yapacağı sapağı kaçırınca sağ şeritte geri gitmeye başlaması, aynı yönde ilerleyen bir tırın da Karahan'ın kullandığı otomobile arkadan çarpması yer aldı. Çarpmanın etkisiyle savrulup bariyerlere vuran otomobildeki sürücünün sıkışması da görüntülere yansıdı.

Kaynak: AA

İstanbul, Marmara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Otoyolda geri giden otomobile tırın çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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