Otoyolda geri giden otomobile tırın çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Otoyolda geri giden otomobile tırın çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

21.09.2022 17:02
Otoyolda geri giden otomobile tırın çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İstanbul Silivri'de, otoyolda geri giden otomobile arkadan gelen tırın çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İstanbul Silivri'de, otoyolda geri giden otomobile arkadan gelen tırın çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, 16 Eylül'de, Edirne istikametine giden sürücü Levent Karahan idaresindeki otomobile, yolda geri giderken arkadan gelen bir tır çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü Levent Karahan olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta bulunan ve yaralanan Elif K. de hastanede tedavi altına alındı.

Yaşamını yitiren sürücü Karahan ile yaralanan Elif K'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesinde görevli oldukları öğrenildi.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, sürücü Karahan'ın Silivri mevkisinde çıkış yapacağı sapağı kaçırınca sağ şeritte geri gitmeye başlaması, aynı yönde ilerleyen bir tırın da Karahan'ın kullandığı otomobile arkadan çarpması yer aldı. Çarpmanın etkisiyle savrulup bariyerlere vuran otomobildeki sürücünün sıkışması da görüntülere yansıdı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Marmara, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otoyolda geri giden otomobile tırın çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otoyolda geri giden otomobile tırın çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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