Tehdit edildiğini savunan Mustafa A, "Bilmediğim yol olduğu için ileride bir tatsızlık olmasın diye ters şeride döndüm." dedi.

Mustafa A, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir başka sürücünün yolda kendisini sıkıştırdığını öne sürdü.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, İstanbul, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Silivri'de aracıyla ters yönde ilerleyen sürücüye adli işlem uygulandı - Son Dakika

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