Silivri'de polisi bıçaklayan zanlı, silahla vurularak yakalandı polis memuru,silah,Silivri,yakalandı,zanlı,

Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip

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Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

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