Silivri'de polisi bıçaklayan zanlı, silahla vurularak yakalandı polis memuru,silah,Silivri,yakalandı,zanlı, - Son Dakika
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Silivri'de polisi bıçaklayan zanlı, silahla vurularak yakalandı polis memuru,silah,Silivri,yakalandı,zanlı,

23.08.2022 12:41

İstanbul Silivri'de polisi bıçakla yaralayan zanlı silahla vurularak yakalandı.

İstanbul Silivri'de polisi bıçakla yaralayan zanlı silahla vurularak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Silivri Kaymakamlığı çevresinde bekleyen polis memurlarına yaklaşan bir kişi, yanında taşıdığı bıçakla saldırdı.

Polis memurlarından biri bıçakla bacağından yaralandı. Zanlı ise silahla vurularak yakalandı.

Yaralanan polis memuru ile şüpheli, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Süleyman Soylu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de polisi bıçaklayan zanlı, silahla vurularak yakalandı polis memuru,silah,Silivri,yakalandı,zanlı, - Son Dakika

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