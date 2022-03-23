SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
Üye Girişi

SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI

23.03.2022 02:27

SİLİVRİ'de restoran olarak işletilen 2 katlı villa alev alev yandı.

SİLİVRİ'de restoran olarak işletilen 2 katlı villa alev alev yandı. Yangın itfaiyenin çalışmaları sonucu söndürülürken, restoran kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Yeni Mahalle Çizgi sokakta bulunan villada meydana geldi. Restoran olarak kullanılan 2 katlı iş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye, alevleri güçlükle kontrol altına aldı. Yangında 2 katlı villa ve bahçesi kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

------------------ - İstanbul

SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI
SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI
SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI
SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI
YORUMLAR
500
HURDA DEPOSU YANDI HURDA DEPOSU YANDI Düzce'de ev yangını Düzce'de ev yangını

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


Son Dakika
01:00 Motorinin litre fiyatına 1 lira 59 kuruş, benzine ise 1 lira 68 kuruş zam geldi
00:38 ABD, Rusya-Ukrayna savaşının kolay ve hızlı bitmeyeceğini açıkladı
23:57 "Dershaneye gidiyorum" diye evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız intihar etti
23:54 Berber dükkanında saldırıya uğrayan iki arkadaştan biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı
23:46 Eczacıbaşı Dynavit, Allianz MTV Stuttgart'u deplasmanda 3-1 yenerek şampiyon oldu
23:20 Cinsel istismar suçundan 45 ay cezaevinde yattı! DNA testi sonucuyla gerçek anlaşıldı
23:02 33 yıl sonra ailesine kavuşan Vedat Alexander Schlienbecker hikayesi gündem oldu! Müge Anlı Alman basınında yer aldı
22:57 Buket Aydın, konuğu Cemal Enginyurt'un Tansu Çiller sorusuna verdiği yanıtla kahkahaya boğuldu
22:50 Dünya alarmda! Rusya'dan korkutan açıklama: Putin, tehdit halinde nükleer silahlara başvurabilir
22:17 Lütfü Savaş'tan Suriyelilerle ilgili çok konuşulacak yeni açıklamalar: Onlardan 35-40 yıl öndeyiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 02:38:01. #1.12#
SON DAKİKA: SİLİVRİ'DE RESTORAN ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement