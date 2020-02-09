İstanbul-silivri'de 'şehit ve devlet büyükleri emanetleri sergisi' büyük ilgi gördü - Son Dakika

Silivri'de 'Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi' büyük ilgi gördü

Burçak BOZKUŞ -Uğur Samet AVCI/- Türkiye'nin birçok illerinde terör olayında yaşamını yitiren şehitlerin üniformaları, kıyafet ve malzemelerin bulunduğu 60'ıncı 'Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi' Silivri Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergiye katılan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 'Şehitlerimizin anılarını görmek için buradayız. Bu farkındalığı yaratan, şehitleri, gazileri, bu devleti, bu bayrağı tekrar bizlere hatırlatan Coğrafya Öğretmeni Menderes Kılıçaslan'a Silivri halkı adına teşekkür ediyorum' dedi.

"Şehit ve Devlet Büyükleri Emanet Sergisi", Silivri Belediyesi Sanat Galerisi'nde Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Kaymakamı Ali Partal, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla açıldı.Sergide, İzmir Adliyesi önünde 3 yıl önce PKK terör örgütünün saldırısında, gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda insanın hayatını kurtaran şehit polis memuru Fethi Sekin'nin fotoğrafları ve üniforması yoğun ilgili gördü. Sergiyi ziyaret eden şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

VOLKAN YILMAZ: BU DEVLETTE TAŞ ÜSTÜNE TAŞ KOYAN BÜTÜN DEVLET BÜYÜKLERİNİ RAHMETLE ANIYORUM

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz programda yaptığı konuşmada, 'Şehadet şerbetini içmiş şehitlerimizin emanetlerini, onlardan bize kalan anıları görmek ve yad etmek için buradayız. Bu organizasyonun 60'ıncısını düzenleyen, şehir şehir ilçe ilçe gezip bu farkındalığı yaratan; şehitleri, gazileri bu devleti, milleti, bayrağı, ezanı tekrar bizlere hatırlatan Menderes Kılıçaslan'a Silivri halkı adına teşekkür ediyor, onları burada ağırlamaktan duyduğumuz onuru ve gururu da paylaşmak istiyorum. Ben bu devlet için bu devlete hizmet eden bütün devlet büyüklerini, bürokratları, kaymakamları, valileri, emniyet müdürlerini, eski cumhurbaşkanlarını yani bu devlette taş üstüne taş koyan bütün devlet büyüklerini rahmetle ve şükranla anmak istiyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kurucu kahramanları şükranla, rahmetle, minnetle yad etmek istiyorum' dedi.

'AY YILDIZLI AL BAYRAK GÖNDERDEN İNMESİN DİYE MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

Yaşadığımız coğrafyanın çok zor bir coğrafya olduğuna vurgu yapan Başkan Yılmaz, 'Ayakta kalınması ve devlet olarak tutunulması çok zor olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bugün de Barış Pınarı Harekatı'nda bölgeye huzur ve barış getiren Mehmetçikten bir şehit haberimiz geldi. Bir şehidimiz, dört yaralımız var. Şehidimize rahmet, yaralılarımıza ve ailelerine de sabır ve acil şifalar diliyorum. Tabii ki şehit haberleri gelmesin, tabii ki anneler ağlamasın, ocaklara ateş düşmesin. Ama bu zor coğrafyada da bu devlet var olsun diye, bu ay yıldızlı al bayrak gönderden inmesin diye de mücadelemiz sürecek. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne emanet olan şehitlerimizin ailelerine bir kez daha sabır, şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum' şeklinde konuştu.

ALİ PARTAL: VATANI VE BAYRAĞI İÇİN ŞEHİT DÜŞEN HERKESİ RAHMETLE ANIYORUM

Serginin anlam ve önemine değinerek sözlerine başlayan Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, 'Hem sınır ötesinde hem de ülkemizin değişik yerlerinde görev yapan başta askerlerimizi, polislerimizi, gönüllü köy koruyucularımızı ve tüm kamu görevlilerini Allah korusun ve yardımcıları olsun diyorum" dedi ve ekledi: Güzel ve duygu yüklü sözler söylendi. En önemlisi bu serginin gerçekleşmesidir. Bunu da yapan Menderes Kılıçaslan'dır. Menderes kardeşimizi yürekten kutluyorum. Coğrafya öğretmenlerinin bakış açısı her zaman farklıdır. Menderes kardeşimizde de ben onu gördüm. Kararlılığını gördüm. Bu kararlılıkla 60'ıncı sergisini açıyor. Kendisini tekrar tebrik ediyorum. Vatanı, milleti ve bayrağı için hayatlarını kaybetmiş başta devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Bu serginin açılışında emeği geçen Silivri Belediyesi'ne ve Şehit Aile Birliği'ne çok teşekkür ediyorum'

TÜLAY KARADAVUT: ŞEHİTLERİMİZİN ÖZLEMİYLE YAŞAMAK ÇOK ZOR

Özel harekat komiser yardımcısı eşini Elazığ'da şehit veren Tülay Karadavut, 'Çanakkale Savaşı'ndan, Kurtuluş Savaşı'ndan beri bu topraklara namert eli değmesin diye bedeller ödedik. Hala da ödemeye devam ediyoruz. Hepsinin hayali vardı, hayallerini yaşayamadı, geride kalan ailelerinin de yarım kalmış hayalleri var. Benim üç çocuğum var. Babaları şehit oldu. Ben onları büyüttüm. Şehitlerimiz için mutluyum. Peygamberimizin yanındalar. Ama geride kalanlar için zor, çok zor. Onların özlemiyle yaşamak zor. Eşim çok iyi bir insandı. Mertebesine yakışan, vatanını bayrağını seven bir insandı. Hayali şehit olmaktı. Hayaline kavuştu' şeklinde konuştu.

SEVDİYE BİNGÖL: SERGİYLE EVLATLARIMIZ HATIRLANDI, EMEĞİ GEÇENLERE TEŞEKKÜR EDERİM

Otuz yıl önce Mardin'de oğlunu şehit veren, şehit annesi Sevdiye Bingöl, 'Sergiyi çok güzel ve çok anlamlı buldum. Çok memnun oldum. Ben oğlumu otuz sene önce Mardin'de şehit verdim. Bu sergiyle evlatlarımız hatırlandı. Bizler hatırlandık. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun' dedi.