İSTANBUL-SİLİVRİ'DE SEYAHAT KISITLAMASININ KALKMASIYLA TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU - Son Dakika

İstanbul'un da içinde bulunduğu çok sayıda il için uygulanan seyahat kısıtlamasının gece yarısı itibariyle kaldırılması sonrasında Silivri'de trafik yoğunluğu oluştu.

Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alına şehirlerarası seyahat kısıtlaması kararının 1 Haziran'dan itibaren kaldırılması sonrasında İstanbul'un Silivri giriş ve çıkışında trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk nedeniyle trafik yavaş ilerledi.