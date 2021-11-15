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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TANKER İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI - Son Dakika

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TANKER İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI

15.11.2021 02:32

Silivri'de tanker ile hafif ticari araç çarpıştı.

Silivri'de tanker ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Olay, dün 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Murat Çeşme mevkinde meydana geldi. 20 AEK 07 plakalı tanker ile 34 VN 1780 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hasar gören tankerde kimyasal madde sızıntısı meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tankerdeki kimyasal sızıntıdan dolayı trafik yaklaşık 1,5 saat yan yoldan verildi. İtfaiye ekipleri, önlem amaçlı köpüklü su sıktı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılırken, trafikte normal akışına döndü.

İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TANKER İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TANKER İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TANKER İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TANKER İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TANKER İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TANKER İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TANKER İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI

D-100 Karayolu, Tragger, Tanker, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TANKER İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TANKER İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI - Son Dakika
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