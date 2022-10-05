Silivri'de hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Silivri'de hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

05.10.2022 11:52
Silivri'de hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

İstanbul Silivri'de ters yöne giren hafriyat kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

İstanbul Silivri'de ters yöne giren hafriyat kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hacı Pervane Caddesi'nde ilerleyen bir hafriyat kamyonu, geri manevra yaparak ters yöne girdi. Kamyon bu yönde hareket ettiği sırada, karşıya geçmeye çalışan Yasemin Ş'ye (45) çarparak altına aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonun geri manevra yaparak ters yöne girmesi, hareket ettiği sırada da karşıya geçmeye çalışan kadına çarpması yer aldı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silivri'de hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silivri'de hafriyat kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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