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İSTANBUL - SİLİVRİ'DE YANAN AMBULANSTAKİ 3 AYLIK BEBEK ÖLDÜ (3)

3 saat önce

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Alparslan ERMİŞ - İstanbul DHA - SİLİVRİ'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü.

İSTANBUL - SİLİVRİ'DE YANAN AMBULANSTAKİ 3 AYLIK BEBEK ÖLDÜ (3), System.String[]

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN - Alparslan ERMİŞ - İstanbul DHA - SİLİVRİ'de yanan ambulanstaki 3 aylık bebek öldü.
İstanbul'dan Edirne'ye yola çıkan ambulansta sağlık sorunları bulunan 3 aylık bebek ile annesi yer alıyordu. Ambulans TEM Otoyolu Silivri  mevkiinde bir anda alev aldı. Oksijen tüpünün patlaması sonucu yandığı belirtilen ambulanstaki bebek hayatını kaybetti. Bir anda alevlerin sardığı ambulansın ön bölümünde bulunan anne yara almazken bir sağlık görevlisi ise yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken ambulans küle döndü. 

EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA
Olayla ilgili Edirne İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise şöyle denildi:
"İstanbul Silivri'de meydana gelen müessif hadisede ambulansla hasta nakli yapılırken oksijen tüpünün parlaması sonucu çıkan yangında 3 aylık hastamız yaşamını yitirmiştir. Olayda yanık tespit edilen ambulans personeline gerekli müdahale yapılmıştır. Yaşanan üzücü olayla ilgili Edirne İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından idari inceleme, savcılık tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Üzücü olay sonucu vefat eden hastamıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Olayda araç içinde bulunan ve yaralanan sağlık personelimize acil şifalar diliyoruz."

Görüntü Dökümü:
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-Alev alev yanan ambulans
-Küle dönen ambulans
-İnceleme 
-Detaylar


 


Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 05:46 Kaynak: DHA
Silivri, İstanbul, Güncel
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