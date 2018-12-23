İstanbul Silivri'de Yangını Söndüren İtfaiye Aracı Dönüşte Çamura Saplandı
2 saat önce
Silivri'de inşaat halindeki binada yangın çıktı.
Silivri
'de inşaat halindeki binada yangın çıktı. Yangını söndüren itfaiye araçları dönüşte çamura battı. İtfaiye
araçları iş makinaları yardımıyla kurtarıldı. İstanbul
Silivri'ye bağlı Mimarsinan
Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki binada henüz bilinemeyen bir nedenle saat 23.30 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görev çevredeki vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına aldı. Bekçinin kaldığı giriş katındaki yangının sobadan kaynaklandığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bu arada yangın dönüşü ise itfaiye araçları çamura saplanarak mahsur kaldı. Tüm uğraşlara rağmen çamurdan çıkamayan itfaiye araçları için iş makinaları çağrıldı. Takviye ekiplerin yardımıyla araçlar çamurdan çıkarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:17 Kaynak: DHA
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