Silivri'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Sahil Kordon boyunda bulunan bazı balıkçı teknelerinin güverteleri suyla doldu. Silivri'de yağmura hazırlıksız yakalananlar durak ve bina girişlerine sığınırken, sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Bazı yollar göle döndü. Sağanak yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-SİLİVRİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ - Son Dakika

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