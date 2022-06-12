İSTANBUL-SİLİVRİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ - Son Dakika
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İSTANBUL-SİLİVRİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

12.06.2022 10:30
İSTANBUL-SİLİVRİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Silivri'de etkili olan sağanak nedeniyle birçok yol göle döndüSilivri'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu.

Silivri'de etkili olan sağanak nedeniyle birçok yol göle döndü

Silivri'de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Sahil Kordon boyunda bulunan bazı balıkçı teknelerinin güverteleri suyla doldu. Silivri'de yağmura hazırlıksız yakalananlar durak ve bina girişlerine sığınırken, sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü. Bazı yollar göle döndü. Sağanak yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Görüntü dökümü

-----------------------Yağıştan detaylarSilivri merkezinden detaylarBoğluca Deresi'nden detaylar

Genel ve detay görüntüler


- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SİLİVRİ'DE YOLLAR GÖLE DÖNDÜ - Son Dakika

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