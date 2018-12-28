Son Dakika Haberleri: İstanbul-Silivri'de Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Adama Otomobil Çarptı

İstanbul-Silivri'de Yolun Karşısına Geçmek İsteyen Adama Otomobil Çarptı

38 dakika önce

Silivri'de, TEM otoyolundan karşıya geçmeye çalışan adama araba çarptı.

Silivri'de, TEM otoyolundan karşıya geçmeye çalışan adama araba çarptı. Hastaneye kaldırılan Mehmet B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında TEM Otoyolu Gazitepe mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşı tarafına geçmek isteyen 54 yaşındaki Mehmet B.'ye 34 LZ 8715 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan adama ilk müdahale çevredeki sürücüler tarafından yapıldı. Olay yerine çağrılan ambulans ile özel bir hastaneye kaldırılan Mehmet B.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:49 Kaynak: DHA

İstanbul, Silivri, Güncel
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