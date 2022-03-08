İSTANBUL-SİLİVRİ LİMANINDA BALIKÇI BARINAKLARI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-SİLİVRİ LİMANINDA BALIKÇI BARINAKLARI ALEV ALEV YANDI

08.03.2022 11:52

SİLİVRİ'de limanda çıkan yangında, balıkçı barınakları alev alev yandı.

SİLİVRİ'de limanda çıkan yangında, balıkçı barınakları alev alev yandı. Yangında, 12 balıkçı barınağı yanarak kullanılamaz hale geldi.

Silivri'de çok sayıda teknenin de bulunduğu limanda, balıkçılara ait barınaklarda saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, zabıta ve polis ekipleri sevk edildi. Limanda bulunan barınaklarda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 12 adet balıkçı barınağı zarar gördü. Polis, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.

İSTANBUL-SİLİVRİ LİMANINDA BALIKÇI BARINAKLARI ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-SİLİVRİ LİMANINDA BALIKÇI BARINAKLARI ALEV ALEV YANDI
İSTANBUL-SİLİVRİ LİMANINDA BALIKÇI BARINAKLARI ALEV ALEV YANDI

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Alarko Eğitim Kültür Vakfı, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-SİLİVRİ LİMANINDA BALIKÇI BARINAKLARI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL-SİLİVRİ LİMANINDA BALIKÇI BARINAKLARI ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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