İSTANBUL Silivri semt pazarında yoğun denetim - Son Dakika

Silivri semt pazarında yoğun denetim

Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL, (DHA) - Silivri Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki semt pazarı denetimlerini sürdürüyor. Pazar girişine dezenfektanlar yerleştiren zabıta ekipleri kurallara uymayanlar hakkında tutanak tuttu.

Silivri Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, pazarcı esnafı ve vatandaşları maske kullanılması, sosyal mesafenin korunması ve el ile ürün seçilmemesi konusunda sık sık uyardı. Zabıta ekipleri Pazartesi pazarında denetimleri sırasında koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alışveriş yapmaya gelen maske takmayan vatandaşları tespit ederek uyardı. Gerekli kuralların dışına çıkan bazı pazarcı esnafına yine ekipler tarafından tutanak tutuldu. Zabıta ekipleri, alışveriş yapmaya gelen 60 yaşındaki bir ilçe sakinine, Silivri Belediyesi'nin ve kaymakamlığın vefa ekiplerinin bulunduğunu, ihtiyaçlarını iletmesi halinde yardımcı olacaklarını belirterek evine geri dönmesi konusunda uyarıda bulundu.