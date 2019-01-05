İstanbul - Silivri ve Çatalca Kar Altında (1)
1 saat önce
Haber-Kamera: Eren ERMİŞ - Savaş ATAK - İStanbul DHAİstanbul'un batı ilçelerinde kar etkili oluyor.
Haber-Kamera: Eren ERMİŞ - Savaş ATAK - İStanbul DHA
İstanbul'un batı ilçelerinde kar etkili oluyor. Silivri ve Çatalca, kar nedeniyle kısa sürede beyaza büründü. Kar biriken yollarda küreme yapılıyor.
Görüntü Dökümü:
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-Silivri'den kar yağışı
-Çatalca'dan kar yağışı
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 12:19 Kaynak: DHA
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