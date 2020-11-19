"İstanbul Sinema Okulu" başvuruları başladı - Son Dakika

"İstanbul Sinema Okulu" başvuruları başladı

19.11.2020 16:49

Genç İHH tarafından düzenlenen ve yönetmen Abdülhamit Güler tarafından uygulanacak İstanbul Sinema Okulu kapılarını açıyor.

Genç İHH tarafından düzenlenen ve yönetmen Abdülhamit Güler tarafından uygulanacak İstanbul Sinema Okulu kapılarını açıyor.

İstanbul'daki üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen program 5 Aralık'ta başlıyor.

Programda senaryo, yönetmenlik, görüntü ve kurgu derslerinin yanı sıra film okumaları yer alacak.

Hem teorik hem pratik yaklaşık 100 saatlik eğitimin sonunda tamamen katılımcıların ürünü bir kısa film çekilecek.

Etkinliğin detaylarını AA muhabirine anlatan Abdülhamit Güler, İstanbul Sinema Okulu'nun pratik yönünün ağırlıkta olacağını vurguladı.

Güler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı temizlik şartlarına ve mesafe kurallarına uygun şekilde uygulanacak programın sinemacı adayları için dolu dolu geçeceğini ifade etti.

"Katılımcılar set ortamının her aşamasında yer alacak"

Programı tamamlayanların sinemanın hangi alanında yer alacağına dair net bir fikre sahip olacağını aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Sinema, güncel kitle iletişim araçları arasında en çok rağbet göreni ve gelecek vaat edeni. Dijital ortamların etkisiyle yaşanan dönüşümü de bu bağlamda göz önünde bulunduruyoruz. Sürekli güncellenen bir müfredatımız söz konusu. Sinematografiden senaryoya kadar çok boyutlu bir yaklaşım ve üretim sisteminin temellerini atacağız. Katılımdaki yaş sınırlaması da zamanın ruhunu diri tutabilmemiz açısından önemli. Katılımcılar A'dan Z'ye bir film çekiminin ve set ortamının her aşamasında yer alacak."

Senaryo yazımı, kamera kullanımı, ışık ve ses kullanımı, kurgu uygulaması ve yapım aşamaları gibi bir filmin her unsurunun ele alınacağı program 18-27 yaş arası hanımlara yönelik olacak ve 10 hafta sürecek.???????

İHH'nın Fatih'teki genel merkezinde düzenlenecek program için kontenjan sınırlı sayıda tutulacak.

"istanbulgencihh@gmail.com" adresine özgeçmiş ile başvuran adaylar, süreç için yönlendirilecek.

Yönetmen, İstanbul, Sinema, İHH, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'İstanbul Sinema Okulu' başvuruları başladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Merkez Bankası'nın faiz kararına Davutoğlu'ndan dikkat çeken yorum: Akıl dışı politikaların sonucudur Araç sahiplerine müjde! Motorine 2 kuruş indirim geldi Kılıçdaroğlu ve Çakıcı arasındaki atışmaya Babacan da dahil oldu Ermenistan'da ortalık karıştı! Paşinyan karşıtı protestocular yolları kapattı Papa'nın hesabından Brezilyalı modelin bikinili fotoğrafı beğenilmişti! Vatikan "olamaz" diyerek Instagram'dan açıklama istedi Milli Piyango yılbaşı biletleri satışa çıktı! Büyük ikramiye 100 milyon TL Erdoğan'ın "Yatırımcımızı ezdirmeyeceğiz" sözlerine rağmen Merkez Bankası faizi 4,75 puan yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar düşüşe geçti
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti         
16:50
Merkez Bankası'ndan likidite yönetimine ilişkin yeni karar: Borç verme faiz oranları yüzde 15'e yükseltildi Merkez Bankası'ndan likidite yönetimine ilişkin yeni karar: Borç verme faiz oranları yüzde 15'e yükseltildi         
16:20
Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Meşru zeminde yolumuza devam edeceğiz Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama: Meşru zeminde yolumuza devam edeceğiz         
16:04
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Toplantıda öksürük krizine giren Putin'in korona olduğu iddia edildi! Kremlin, söylentileri yalanladı Toplantıda öksürük krizine giren Putin'in korona olduğu iddia edildi! Kremlin, söylentileri yalanladı         
15:27
45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu 45 milyon liraya ihale edilen tesis beton çöplüğü oldu         
15:16
Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı Elinde içki şişesiyle gezen 16 yaşındaki genç, kimlik kontrolü sırasında yığılıp kaldı         
14:28
Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak Oyuncu Suna Yıldızoğlu, vefat eden babasının cenazesine internet üzerinden yapılan yayınla katılacak         
14:09
Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti Son Dakika! Merkez Bankası, faiz oranlarını 10,25'ten yüzde 15'e yükseltti         
14:00
Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi Can Tanrıyar ve Tamar Oner, nikahtan önce Wedding Shower düzenledi         
13:13
Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi Kaybına dayanamadı! Babasının ölüm haberini paylaştıktan sonra yaşamını yitirdi         
12:31
Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı Genç şarkıcı Şahan Dinç'in gözünü kaybettiği silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı         
12:13
Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu Korona test kuyruğunu protesto eden adam hastane önünde soyundu         
11:44
Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim Alice Campello, Morata'yla tanışma hikayelerini anlattı: Mesajına aylar sonra cevap verdim         
11:36
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu Yanında çalışan ustalar bile tarifini bilmiyor! Ali Koç da bu lezzetin müdavimi oldu         
10:32
Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu Plaja giden aile, kayaların altında kaldı! Anne 7 aylık bebeğine sarılı halde bulundu         
09:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 16:58:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "İstanbul Sinema Okulu" başvuruları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei