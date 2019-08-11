İSTANBUL- ŞİRİNEVLER'DE BİR GENÇ METROBÜSÜN ALTINDA KALDI

Bahçelievler Şirinevler Metrobüs Durağı'nda dengesini kaybeden bir genç metrobüs yoluna düşerek aracın altında kaldı.

Bahçelievler Şirinevler Metrobüs Durağı'nda dengesini kaybeden bir genç metrobüs yoluna düşerek aracın altında kaldı. Yaralı vatandaşa ilk müdahale vatandaşlar tarafından yapılırken, sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olay 14.30 sıralarında meydana geldi. Şirinveler Metrobüs Durağı'nda metrobüs bekleyen 1 kişi iddialara göre dengesini kaybedip yola düştü. Genç, durağa yanaşmakta olan metrobüsün altında kaldı. Olayı gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşların yardımıyla metrobüs altında kalan yaralı bulunduğu yerden çıkarılırken olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı vatandaş hastaneye kaldırıldı. Vatandaşın metrobüs altında kaldığı anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde vatandaşın metrobüs altında kalması ve yaşanan panik görülüyor. Devamında ise yaralı vatandaş ambulans ile hastaneye kaldırılıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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