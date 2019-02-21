Son Dakika Haberleri: İstanbul - Sis Altındaki İstanbul Boğazının Havadan Büyüleyici Görüntüleri

İstanbul - Sis Altındaki İstanbul Boğazının Havadan Büyüleyici Görüntüleri

41 dakika önce

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHAİstanbul Boğazı'na çöken sis havadan doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.

İstanbul - Sis Altındaki İstanbul Boğazının Havadan Büyüleyici Görüntüleri, System.String[]
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA

İstanbul Boğazı'na çöken sis havadan doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Boğaz'ın gerdanları 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet köprüsü sis altında kayboldu. Boğaz çevresindeki evler de beyaz örtüyle görünmez oldu.  

Görüntü Dökümü:

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-Boğaz'a çöken sis

-Köprülerden görüntü

-Trafikten görüntü

-Çevreden detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:41 Kaynak: DHA

İstanbul Boğazı, DHA, İstanbul, Güncel
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