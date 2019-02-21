İstanbul - Sis Altındaki İstanbul Boğazının Havadan Büyüleyici Görüntüleri
41 dakika önce
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHAİstanbul Boğazı'na çöken sis havadan doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı.
Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul
DHA İstanbul Boğazı
'na çöken sis havadan doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Boğaz'ın gerdanları 15 Temmuz Şehitler köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet
köprüsü sis altında kayboldu. Boğaz çevresindeki evler de beyaz örtüyle görünmez oldu.
Görüntü Dökümü:
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-Boğaz'a çöken sis
-Köprülerden görüntü
-Trafikten görüntü
-Çevreden detaylar
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:41 Kaynak: DHA
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