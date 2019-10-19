Son Dakika Haberleri: İstanbul sise teslim oldu, ortaya çıkan eşsiz manzara havadan böyle görüntülendi
Son Dakika Genel İstanbul sise teslim oldu, ortaya çıkan eşsiz manzara havadan böyle görüntülendi

İstanbul sise teslim oldu, ortaya çıkan eşsiz manzara havadan böyle görüntülendi

1 saat önce

İstanbul sise teslim oldu, ortaya çıkan eşsiz manzara havadan böyle görüntülendi Sis nedeniyle gökdelenler adeta kayboldu.

İstanbul sise teslim oldu, ortaya çıkan eşsiz manzara havadan böyle görüntülendi

Sis nedeniyle gökdelenler adeta kayboldu.

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan sis, drone ile havadan görüntülendi. Sis nedeniyle gökdelenler adeta kayboldu.

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis deniz ve kara trafiğinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle aksamalara neden oldu. Yoğun sisin oluşturduğu eşsiz İstanbul manzarası, drone ile havadan görüntülendi. Gökdelenlerin yoğun olduğu Levent bölgesinde sis nedeniyle kartpostallık manzaralar oluştu. Dev gökdelenlerin sis nedeniyle adeta gökyüzünde kaybolduğu görüldü.

İstanbul sise teslim oldu, ortaya çıkan eşsiz manzara havadan böyle görüntülendi

İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 09:46 Kaynak: İHA
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