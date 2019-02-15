Son Dakika Haberleri: İstanbul - Şişli Belediye Binasında Yangın (1)

İstanbul - Şişli Belediye Binasında Yangın (1)

1 saat önce

İstanbul DHAŞişli Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı.

İstanbul - Şişli Belediye Binasında Yangın (1), System.String[]
İstanbul DHA

Şişli Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:26 Kaynak: DHA

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