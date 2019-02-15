İstanbul - Şişli Belediye Binasında Yangın (1)
1 saat önce
İstanbul DHAŞişli Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı.
İstanbul DHA
Şişli Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevkedildi.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Olay yerinden görüntüler
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:26 Kaynak: DHA
Fenerbahçe'de Frey Formaya Göz Kırpıyor
Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı
24 Haziran'da Abdüllatif Şener'i Yuhalayan Vatandaşlar, Bu Kez AK Parti Heyetine Tepki Gösterdi
CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Genel Merkez'de Yeniden Değerlendirilecek