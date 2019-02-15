İstanbul - Şişli Belediye Binasında Yangın (2)
1 saat önce
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA ŞİŞLİ Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı.
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA
ŞİŞLİ Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı.
Binanın bodrum katında bulunan trafoda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedilirken yoğun duman nedeniyle bina boşaltıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.
Görüntü Dökümü:
-------------
-Olay yerinden görüntüler
-Bina önündeki çalışanlar
-İtfaiyenin müdahalesi
DHA FEED
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:34 Kaynak: DHA
Fenerbahçe'de Frey Formaya Göz Kırpıyor
Şişli Belediyesi'nde Yangın Çıktı
24 Haziran'da Abdüllatif Şener'i Yuhalayan Vatandaşlar, Bu Kez AK Parti Heyetine Tepki Gösterdi
CHP'nin Tartışmalı Adayı Mehmet Fatih Bucak, Genel Merkez'de Yeniden Değerlendirilecek