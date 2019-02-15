Son Dakika Haberleri: İstanbul - Şişli Belediye Binasında Yangın (2)

İstanbul - Şişli Belediye Binasında Yangın (2)

1 saat önce

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA ŞİŞLİ Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı.

İstanbul - Şişli Belediye Binasında Yangın (2), System.String[]
Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İstanbul DHA  

ŞİŞLİ Belediyesi binasının bodrum katında yangın çıktı.

Binanın bodrum katında bulunan trafoda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedilirken yoğun duman nedeniyle bina boşaltıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Bina önündeki çalışanlar

-İtfaiyenin müdahalesi

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:34 Kaynak: DHA

DHA, İstanbul, Güncel
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