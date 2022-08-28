İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak'ta bir bina çöktü. - Son Dakika
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İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak'ta bir bina çöktü.

28.08.2022 07:23
İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak'ta bir bina çöktü.

İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak'ta bir bina çöktü.

İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak'ta bir bina çöktü. İçeride mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak'ta bir bina çöktü. - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak'ta bir bina çöktü. - Son Dakika
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