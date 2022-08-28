İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak'ta bir bina çöktü. İçeride mahsur kalanlar olduğu öğrenildi. Çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İstanbul, Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika
Son Dakika › 3. Sayfa › İstanbul Şişli, Çukur Mahallesi, Kadın Çıkmazı Sokak'ta bir bina çöktü. - Son Dakika
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