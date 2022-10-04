Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bir binanın 11. katındaki dairenin penceresinden bir kişinin düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şişli'de binanın 11. katından düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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