Şişli'de binanın 11. katından düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Şişli'de binanın 11. katından düşen çocuk hayatını kaybetti

04.10.2022 18:08
Şişli'de binanın 11. katından düşen çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Şişli'de 11. kattaki evinin penceresinden düşen 14 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

İstanbul Şişli'de 11. kattaki evinin penceresinden düşen 14 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Halide Edip Adıvar Mahallesi'nde bir binanın 11. katındaki dairenin penceresinden bir kişinin düştüğünün bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yüksekten düşen 14 yaşındaki H.B, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.B. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis, H.B'nin ölümüyle ilgili inceleme başlattı.

YORUMLAR
500
Savcılık Şişli'de kayınpederini öldüren damadın cinayeti tasarladığını değerlendirdi Savcılık Şişli'de kayınpederini öldüren damadın cinayeti tasarladığını değerlendirdi Son dakika haberleri... İstanbul'da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı Son dakika haberleri... İstanbul'da DHKP-C üyesi 5 şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şişli'de binanın 11. katından düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:44 Delle Alli'ye İngiltere'den kötü haber! Gelecek planları arasında yer almıyor
19:25 Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden yeni bir iddia daha: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı
19:13 Mehmet Dinçerler'den kira darbesi alan Hadise'ye İbrahim Çelikkol'dan büyük destek: İstediğin kadar kal
19:01 Şef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti!
18:50 Selahattin Demirtaş'ın polisevine yapılan saldırıyı kınaması PKK'yı rahatsız etti: Ukalalık yapma
18:25 Fenerbahçe kadrosunda sakatlık depremi! Yıldız futbolcu, AEK Larnaca maçında forma giyemeyecek
18:21 Tutuklu bulunan Adnan Oktar'dan kadınlarla ilgili gündem olacak sözler: Beni kıskanıyorlar
17:59 Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!
17:55 Keloğlan'ın Fatma'sı ünlü isim çıktı! Öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor
17:44 Güney Afrika'da feci olay! Karı kocayı timsahlara yem ettiler, cansız bedenleri balıkçılar buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 19:54:32. #1.13#
SON DAKİKA: Şişli'de binanın 11. katından düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement