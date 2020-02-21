İstanbul şişli'de ahşap binada yangın alevler 2 binaya daha sıçradı aktüel - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul şişli'de ahşap binada yangın alevler 2 binaya daha sıçradı aktüel - Son Dakika

İstanbul şişli'de ahşap binada yangın alevler 2 binaya daha sıçradı aktüel

6 saat önce

ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNADA YANGIN ALEVLER 2 BİNAYA DAHA SIÇRADI (4) aktüel.

ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNADA YANGIN ALEVLER 2 BİNAYA DAHA SIÇRADI (4) aktüel

İstanbul şişli'de ahşap binada yangın alevler 2 binaya daha sıçradı aktüel

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:29 Kaynak: DHA
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