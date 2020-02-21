İstanbul şişli'de ahşap binada yangın alevler 2 binaya daha sıçradı aktüel - Son Dakika

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İstanbul şişli'de ahşap binada yangın alevler 2 binaya daha sıçradı aktüel
6 saat önce
ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNADA YANGIN ALEVLER 2 BİNAYA DAHA SIÇRADI (4) aktüel.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:29 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ'DE AHŞAP BİNADA YANGIN ALEVLER 2 BİNAYA DAHA SIÇRADI (4) aktüel
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