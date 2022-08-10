İGDAŞ'tan Şişli'de Delinen Doğal Gaz Borusuyla İlgili Açıklama: "Yaşanan Durumdan Abonelerimiz Etkilenmemiştir" - Son Dakika
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İGDAŞ'tan Şişli'de Delinen Doğal Gaz Borusuyla İlgili Açıklama: "Yaşanan Durumdan Abonelerimiz Etkilenmemiştir"

10.08.2022 19:58
İGDAŞ'tan Şişli'de Delinen Doğal Gaz Borusuyla İlgili Açıklama: "Yaşanan Durumdan Abonelerimiz Etkilenmemiştir"

İstanbul Şişli'de altyapı çalışması sırasında iş makinesi, doğal gaz ana dağıtım borusunu deldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ), ekiplerin hemen olay yerine ulaşarak doğal gaz vanalarını kapattığını ve hasar gören kısmın tamiri için boru içindeki basınçlı gazın tahliyesini sağladığını belirterek, "Bu arada gerekli çevre emniyeti alınmış, yol trafiğe kapatılmış, polis ve itfaiye ekiplerine haber verilmiştir. Yaşanan durumdan abonelerimiz bu süreçte etkilenmemiştir" açıklamasını yaptı.

İstanbul Şişli'de altyapı çalışması sırasında iş makinesi, doğal gaz ana dağıtım borusunu deldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Gaz ve Doğalgaz Dağıtım A.Ş. (İGDAŞ), ekiplerin hemen olay yerine ulaşarak doğal gaz vanalarını kapattığını ve hasar gören kısmın tamiri için boru içindeki basınçlı gazın tahliyesini sağladığını belirterek, "Bu arada gerekli çevre emniyeti alınmış, yol trafiğe kapatılmış, polis ve itfaiye ekiplerine haber verilmiştir. Yaşanan durumdan abonelerimiz bu süreçte etkilenmemiştir" açıklamasını yaptı.

İstanbul'un Şişli ilçesine bağlı Gülbahar mahallesindeki Galata Deresi Caddesi'nde bugün saat 13: 30'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yürütülen atık su bakım-onarım çalışması sırasında, asfalt kazıma için kullanılan iş makinesi, doğal gaz ana dağıtım borusunu deldi. Delinmenin ardından, doğal gazın borudan basınçla çıkması nedeniyle çevrede panik yaşandı.

İGDAŞ'ın konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Şişli ilçesi Gülbahar mahallesi Galata Deresi Caddesi'nde yapılan bir kazı çalışması sırasında doğal gaz çelik hattımıza hasar verilmiştir. Ekiplerimiz hemen olay yerine ulaşmış olup, doğal gaz vanalarını kapatarak hasar gören kısımdaki tamirin yapılabilmesi için öncelikle boru içindeki basınçlı gazın hızlı bir şekilde tahliyesini sağlamıştır. İGDAŞ ekipleri tarafından hasar noktasında çevre emniyeti alınmış, yol trafiğe kapatılmış, polis ve itfaiye ekiplerine haber verilmiştir. Şişli ve Kağıthane ilçelerinde toplamda 7 mahalle yapılan hızlı müdahale sonrası farklı noktalardan beslenerek abonelerimize doğal gaz arzı devam etmiş ve yaşanan durumdan abonelerimiz bu süreçte etkilenmemiştir."

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Kaynak: ANKA

İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İGDAŞ'tan Şişli'de Delinen Doğal Gaz Borusuyla İlgili Açıklama: 'Yaşanan Durumdan Abonelerimiz Etkilenmemiştir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İGDAŞ'tan Şişli'de Delinen Doğal Gaz Borusuyla İlgili Açıklama: "Yaşanan Durumdan Abonelerimiz Etkilenmemiştir" - Son Dakika
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