İstanbul-şişli'de araçların lastiklerini kesip ateşe verdilerek görüntü - Son Dakika

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İstanbul-şişli'de araçların lastiklerini kesip ateşe verdilerek görüntü
41 dakika önce
ŞİŞLİ'DE ARAÇLARIN LASTİKLERİNİ KESİP ATEŞE VERDİLERek görüntü.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:58 Kaynak: DHA
ŞİŞLİ'DE ARAÇLARIN LASTİKLERİNİ KESİP ATEŞE VERDİLERek görüntü
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