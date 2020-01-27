İstanbul-şişli'de araçların lastiklerini kesip ateşe verdilerek görüntü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul-şişli'de araçların lastiklerini kesip ateşe verdilerek görüntü - Son Dakika

İstanbul-şişli'de araçların lastiklerini kesip ateşe verdilerek görüntü

41 dakika önce

ŞİŞLİ'DE ARAÇLARIN LASTİKLERİNİ KESİP ATEŞE VERDİLERek görüntü.

ŞİŞLİ'DE ARAÇLARIN LASTİKLERİNİ KESİP ATEŞE VERDİLERek görüntü

İstanbul-şişli'de araçların lastiklerini kesip ateşe verdilerek görüntü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 07:58 Kaynak: DHA
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