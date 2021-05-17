ŞİŞLİ'DE BARİYERLERİ PARÇALAYAN OTOMOBİL TAMİRCİ DÜKKANININ ÖNÜNE BÖYLE DÜŞTÜ - Son Dakika

ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerleri parçalayıp alt yoldaki oto tamircilerinin önüne düştü. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza sabah saat 08.00 sıralarında Sazlıdere Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Bariyerleri parçalayan otomobil alt yolda bulunan oto tamircilerinin önüne düştü. Kazayı görenler yardıma koşarak otomobil içindeki sürücüyü dışarı çıkardı. Otomobil sürücüsü kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlatırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Kazada tamir sırası bekleyen iki otomobil de düşen otomobilin çarpması sonucu hafif hasar gördü. Takla atan otomobil vinç ile düzeltilerek tamirhane önünde bırakıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, otomobil zikzaklar çizerek geliyor. Bariyere çarpan, otomobil aşağıya düşüyor. Görüntülerin devamında ise yardıma koşanların otomobil içindeki sürücüyü dışarı çıkardığı anlar yer alıyor.