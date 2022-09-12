İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE BİNANIN MERDİVEN KORKULUKLARINA ASILI KADIN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
Üye Girişi

İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE BİNANIN MERDİVEN KORKULUKLARINA ASILI KADIN CESEDİ BULUNDU

12.09.2022 16:11
İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE BİNANIN MERDİVEN KORKULUKLARINA ASILI KADIN CESEDİ BULUNDU

İstanbul Şişli'de 5 katlı binanın üçüncü katında bir kadın merdiven korkuluklarına asılı şekilde ölü olarak bulundu.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Nakiye Elgün Sokak üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı iş merkezinin 3.katında merdiven korkuluklarına asılı bir kadının olduğunu görenler polise haber verdi. Polis ekipleri olay yerine ambulans çağırdı. Sağlık ekibi, yaptığı incelemede korkuluklarda asılı olarak duran kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Cumhuriyet savcısının incelemesi ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından üzerinden kimlik çıkmayan 30 yaşlarındaki kadının cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın nasıl gerçekleştiği ise henüz bilinmiyor.

YORUMLAR
500
Metruk binada tecavüze uğradığını iddia eden 17 yaşındaki genç kız şikayetçi oldu Metruk binada tecavüze uğradığını iddia eden 17 yaşındaki genç kız şikayetçi oldu İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Konya merkezli FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Mahallesi, Adli Tıp Kurumu, Cumhuriyet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE BİNANIN MERDİVEN KORKULUKLARINA ASILI KADIN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:55 Burhan Akbudak'dan Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya
21:50 Beşiktaşlı yıldızın Başakşehirli futbolcuya attığı tokadı ne hakem ne de VAR gördü
21:30 Dini nikahlı eşi 1 çocuk annesi genç kadını döverek öldürdü
21:20 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olağanüstü toplantı istedi! Su zammı görüşülecek
21:00 Başakşehir kalesini Beşiktaş da geçemedi! Sezonun ilk mağlubiyetini aldı
20:53 MasterChef'in sevilen jürisi Somer Sivrioğlu'nun sakalsız görüntüsü şaşırttı
20:30 İETT şoförü ile yolcunun tekme tokat kavgası kameraya yansıdı
20:33 Devrilen komodinin altında kalan 2 yaşındaki çocuk can verdi
20:04 Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi! Halil Umut Meler'in verdiği karar taraftarı çıldırttı
19:38 Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 22:10:38. #1.12#
SON DAKİKA: İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE BİNANIN MERDİVEN KORKULUKLARINA ASILI KADIN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement