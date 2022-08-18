Çocukları zorla depoya kilitleyen çiğ köfteci ve oğulları hakkındaki soruşturma tamamlandı - Son Dakika
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Çocukları zorla depoya kilitleyen çiğ köfteci ve oğulları hakkındaki soruşturma tamamlandı

18.08.2022 11:44
Çocukları zorla depoya kilitleyen çiğ köfteci ve oğulları hakkındaki soruşturma tamamlandı

İstanbul Şişli'de, bir çiğ köfteci dükkanında 3 çocuğu zorla depoya kilitlediği iddia edilen işletmeci baba ile 2 oğlu hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Şişli'de, bir çiğ köfteci dükkanında 3 çocuğu zorla depoya kilitlediği iddia edilen işletmeci baba ile 2 oğlu hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 24 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, F.E. (14), M.T.K (13), E.O. (14) "mağdur", aileleri ise "müşteki" sıfatıyla yer alırken, şüpheliler Erol İ. ile oğulları Yakup ve Yusuf Eren İ'nin Halide Edip Adıvar Caddesi'ndeki çiğ köfteciyi işlettikleri bildirildi.

İddianamede, şüphelilerin, köfteciye "torpil" diye tabir edilen oyuncak patlayıcı madde, soğan ve patates atarak müşterilere rahatsızlık verdiklerini iddia ettikleri çocukları 28 Nisan'da iş yerinin önünde yakaladıkları anlatıldı.

Şüphelilerin, çocuklardan M.T.K'ye tokat atıp, diğer mağdurları ise itip kakarak köftecinin altında bulunan depo bölümüne götürdükleri ifade edilen iddianamede, deponun kapısı ve ışıkları kapatarak, mağdurları aileleri ve polis ekipleri olay yerine gelene kadar depoda tuttukları vurgulandı.

İddianamede, şüphelilerin fikir ve eylem birliği içerisinde hareket edip cebir kullanarak olay tarihinde yaşları 18'den küçük olan mağdurları iş yeri deposuna kapatarak üzerlerine atılı suçları işledikleri belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin zincirleme şekilde "birden fazla kişiyle birlikte, cebir ve şiddet kullanarak çocuğa karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 5'er yıldan 24'er yıl 6'şar aya kadar hapsi istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelilerin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Dükkanına torpil atan çocukları alıkoyan çiğköfteciler için 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı Dükkanına torpil atan çocukları alıkoyan çiğköfteciler için 24 yıl hapis istemiyle dava açıldı İşlettikleri çiğköfteciye torpil atan çocukları yakalayıp zorla depoya kapatan iş yeri sahiplerine istenen ceza belli oldu İşlettikleri çiğköfteciye torpil atan çocukları yakalayıp zorla depoya kapatan iş yeri sahiplerine istenen ceza belli oldu İşlettikleri çiğköfteciye torpil atan çocukları yakalayıp zorla depoya kapatan iş yeri sahiplerine istenen ceza belli oldu İşlettikleri çiğköfteciye torpil atan çocukları yakalayıp zorla depoya kapatan iş yeri sahiplerine istenen ceza belli oldu
Kaynak: AA

Yusuf Eren, Cumhuriyet, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çocukları zorla depoya kilitleyen çiğ köfteci ve oğulları hakkındaki soruşturma tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çocukları zorla depoya kilitleyen çiğ köfteci ve oğulları hakkındaki soruşturma tamamlandı - Son Dakika
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