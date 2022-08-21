İstanbul'da şehit olan Bekçi Oltan Koca için tören düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da şehit olan Bekçi Oltan Koca için tören düzenlendi

21.08.2022 15:30
İstanbul'da şehit olan Bekçi Oltan Koca için tören düzenlendi

İstanbul Şişli'de bir olayda mukavemet gösteren kişilere müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

İstanbul Şişli'de bir olayda mukavemet gösteren kişilere müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehit Bekçi Oltan Koca'nın yakınları, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Koca'nın meslektaşları, polis ve jandarmalar katıldı.

Şehit Koca'nın naaşı İl Emniyet Müdürlüğünün cenaze aracı ile törenin yapıldığı alana getirildi.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Aktaş, Koca'nın şehit düştüğü olayın hemen ardından görevlilere mukavemet gösteren 8 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Oltan Koca gibi, tüm şehitlerin kahramanlıkları ve vatana hizmet için çarpan yürekleri var oldukça, kanunsuzluklarla mücadelelerinin devam edeceğini ifade eden Aktaş, şunları söyledi:

"Ülkemizin huzur ve güvenliği, vatandaşımızın can ve mal emniyetinin sağlanması için mesai mefhumu gözetmeksizin, görev yaparken milli menfaatlerimizi her şeyin üzerinde tutarak, aynı azim ve inançla milletimizin hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. Şehit Oltan Koca başta olmak üzere vatan, millet, bayrak ve mukaddes değerler uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla anıyorum."

Konuşmanın ardından şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Gümüşhane'nin Kürtün ilçesine gönderildi.

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Kaynak: AA

İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da şehit olan Bekçi Oltan Koca için tören düzenlendi - Son Dakika

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