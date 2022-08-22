İstanbul Şişli 'de bir olayda mukavemet gösteren kişilere müdahale esnasında fenalaşarak kaldırıldığı hastanede şehit olan çarşı ve mahalle bekçisi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane 'de toprağa verildi.

Kaynak: AA

Gümüşhane, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Bekçi Oltan Koca, memleketi Gümüşhane'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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