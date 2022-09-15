Boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi silahla basan sanığa 13 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi silahla basan sanığa 13 yıl hapis cezası verildi

15.09.2022 15:32
Boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi silahla basan sanığa 13 yıl hapis cezası verildi

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşinin ailesiyle yaşadığı evi silahla basan ve polis ekiplerince vurularak yakalanan sanık, 13 yıl 6 ay 13 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul Şişli'de boşanma aşamasındaki eşinin ailesiyle yaşadığı evi silahla basan ve polis ekiplerince vurularak yakalanan sanık, 13 yıl 6 ay 13 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Tugay Adak ile avukatları katıldı.

Duruşmada, olay günü sanığa müdahale eden ekipte görev alan polis memurları tanık olarak dinlendi.

Tanık polis O.Y, olay yerine gittiklerinde balkonda gördüğü sanığın elinde tabancayla ajite bir halde olduğunu, silahı bırakmasını istediklerini söyledi. Sanık silahını bırakmadığı için müdahale etmek zorunda kaldıklarını kaydeden tanık, sanığın kendilerine ateş ettiğini anlattı.

Tanık polislerden M.D.T. de yönetmelik uyarınca hayati fonksiyonlarına engel olmayacak şekilde ateş ederek eylemi sonlandırdıklarını ifade etti.

İfadelerin ardından görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, sanığın "mala zarar verme", "silahla tehdit", "hakaret", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "silah taşıma" suçlarından cezalandırılmasına karar verilmesini istedi.

Duruşma sırasında hakimin "Pişman mısın? Seni bıraksam gidip eşinin kapısına dayanacak mısın?" sorusuna Tugay Adak, "Buradan çıkınca Kayseri'ye annemin babamın yanına gideceğim. Bir daha buraya gelmeyeceğim." yanıtını verdi.

Davayı karar bağlayan mahkeme, sanığı iki kişiye karşı "mala zarar verme", "silahla tehdit", 5 kişiye karşı "hakaret", "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından toplamda 13 yıl 6 ay 13 gün hapse mahkum etti.

Sanığın tutuklulukta geçirdiği süre, dosyanın karara çıkması ve delillerin toplanmış olmasını dikkate alan mahkeme, sanığın tahliyesine karar verdi.

Mahkeme ayrıca, sanığın, eski eşi ve ailesinin ikametine 1 kilometre mesafeye kadar yaklaşmaması ve haftada 2 gün evinin yakınındaki karakolda imza atmasını kararlaştırdı.

Öte yandan sanığın son savunmasını yaparken sesinin titremesi ve gözlerinin dolması da duruşma tutanağına yazıldı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın 23 Şubat 2022'de, Şişli Kuştepe Mahallesi Köz Sokak'ta eşi İnci Adak'ın kaldığı binaya girdiği anlatılmıştı.

Eşinin bulunduğu daireye giremeyen Adak, çatı kattaki dairenin balkonuna çıkarak elindeki silahla tehditler savurmuş, olay yerine sevk edilen özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonda vurularak yakalanmıştı.

Olayın ardından tutuklanan Adak hakkında Asliye Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşanma aşamasındaki eşinin kaldığı evi silahla basan sanığa 13 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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