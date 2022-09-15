Denetimden kaçan sürücü hırsız çıktı - Son Dakika
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Denetimden kaçan sürücü hırsız çıktı

15.09.2022 15:45
Denetimden kaçan sürücü hırsız çıktı

İstanbul Şişli'de denetim yapan trafik ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, park halindeki araçlara çarparak kaçtı. Uzun süren kovalamacanın ardından yakalanan sürücünün hırsızlıktan arandığı ve ehliyetinin olmadığı belirlendi.

Şişli Valikonağı Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında cadde üzerinde trafik denetimi yapan ekipler, bir sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Sürücü, durmayarak aracı polislerin üzerine sürdü. Park halindeki araçlara çarparak kaçan sürücüyü yakalamak için trafik polisleri havaya ateş etti.

TEKERLEĞİ PATLAYINCA YAYA OLARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Motosikletli polisler, sürücünün peşine düştü. Dolapdere istikametine kaçan sürücü, aracının tekeri patlayınca otomobilden inerek yaya olarak kaçmaya devam etti. Takibi bırakmayan trafik polisleri sürücüyü yaya olarak da kovaladı. Bir binaya girerek saklan şüpheli, Beyoğlu Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ HIRSIZLIK SUÇUNDAN ARANIYOR

Ehliyeti olmayan ve hırsızlıktan aranması olduğu belirlenen şüpheli, Harbiye Polis Merkezi'ne götürüldü. Esnaf Cevat Küsüroğlu "Trafik polisleri kaçanların arkasından geldi ve yakaladılar. Bir koşuşturmaca oldu. Uygulamadan kaçmışlar. Trafik polisi nefes nefese kalmıştı. Havaya ateş edilmiş" dedi. Olayı gören Veysel Demirkıran "Polisler kaçan kişinin arkasından koştu ama yakalayamadılar. Sürücü aradan girerek kaçtı. Polis de arkasından ateş etti" diye konuştu. Şüphelinin araçtan inerek yaya olarak kaçması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızla ara sokağa giren sürücünün araçtan inerek kaçması görülüyor. Otomobilin terk edildiği yerde olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmanın ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

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Kaynak: DHA

İstanbul, Beyoğlu, Şişli, 3. Sayfa, Toplum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Denetimden kaçan sürücü hırsız çıktı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Denetimden kaçan sürücü hırsız çıktı - Son Dakika
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