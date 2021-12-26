İSTANBUL-ŞİŞLİ'DE DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBEDEN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ KAZA YAPTI: 2 YARALI - Son Dakika

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ŞİŞLİ'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet yan yatarak sürüklendi. Kazada motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Mahmut Şevket Paşa Mahallesi, Odesa Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CIL 194 plakalı motosiklet Kasımpaşa istikametinden Okmeydanı istikametine doğru giderken sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi. Bir süre sürüklenen motosiklette bulunan iki kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.